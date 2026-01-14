Netflix s’associe à la Coupe d’Afrique des Nations 2025 organisée par le Maroc

Netflix a annoncé devenir partenaire officiel de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, avec la production d’un film documentaire sur le tournoi organisé au Maroc.

Netflix passe à la vitesse supérieure dans le sport africain en devenant partenaire officiel de la CAN 2025 au Maroc La plateforme de streaming réalisera un film documentaire exclusif sur l’ensemble du tournoi, avec les moments clés, les coulisses et la ferveur autour des sélections. Ce film sera diffusé après la finale du 18 janvier 2026 et pourrait bénéficier d’une audience mondiale sans précédent, grâce aux 280 millions d’abonnés de Netflix.

Par ailleurs, Netflix lancera l’« AFCON Daily Show », un programme qui offrira des résumés, des analyses, des interviews et des moments forts de chaque journée de match, en streaming sur la plateforme.

Ce partenariat historique consolide la visibilité mondiale de la CAN et du Maroc en tant que pays hôte, assurant une exposition planétaire à l’événement et à la culture footballistique africaine.