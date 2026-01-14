Victor Osimhen avant d’affronter le Maroc : « Je ne ressens aucune pression »

Avant le choc en demi-finale contre le Maroc au Stade Prince Moulay Abdellah, Victor Osimhen, attaquant vedette des Super Eagles du Nigeria, s’est montré très serein. Dans une déclaration à la presse, le joueur de Galatasaray a affirmé : « L’équipe nationale marocaine jouera devant des dizaines de milliers de ses supporters, mais beaucoup d’entre nous ont l’habitude de jouer devant 80 ou 90 000 spectateurs. Personnellement, je ne ressens aucune pression. »

Ces propos traduisent la confiance des joueurs nigérians, rompus aux grands stades européens et africains, face à un Moulay Abdellah qui devrait être bouillant avec une très large majorité de supporters marocains. Osimhen, deuxième meilleur buteur du tournoi (après Brahim Abdelkader Diaz) avec 4 réalisations à ce stade, représente l’arme principale du Nigeria pour défier les Lions de l’Atlas.

Le match, prévu le 14 janvier 2026 à 21h, promet une affiche très intense entre deux nations qui ne se connaissent pas si bien que cela, leur dernière rencontre (équipes A) remonte à la CAN 2004, où le Maroc avait battu le Nigéria (1-0) en phases de groupes.