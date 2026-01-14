CAN2025 : La presse française retient son souffle avant « le match au sommet » Maroc-Nigéria

La presse sportive française retient son souffle, mercredi, à quelques heures du « match au sommet » devant opposer en demi-finale le Maroc, pays hôte de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2025), au Nigeria, louant les étapes franchies jusqu’ici par les Lions de l’Atlas qui s’approchent du sacre et « déjà assurés d’atteindre le plus haut classement Fifa de leur histoire ».

« Le Maroc est prêt à poursuivre sa frénésie et s’approche de son rêve. Parmi les quatre derniers pays en lice dans la Coupe d’Afrique des Nations », lit-on sur le site du média spécialisé RMC SPORT sous le titre « Place aux demi-finales de la Coupe d’Afrique des Nations ce mercredi 14 janvier, avec comme affiche au sommet: Nigéria–Maroc ».

Le match, qui sera précédé par l’autre demi-finale Sénégal-Égypte, opposera, d’un côté, les Nigérians, « écrasants face à l’Algérie en quart de finale », et de l’autre, le Maroc qui, « porté par son public depuis le début du tournoi », a « franchi toutes les étapes jusqu’à présent, éliminant notamment le Cameroun lors du tour précédent », relève RMC SPORT qui à l’instar d’autres médias français guette « ce sommet » avec le pays hôte en quête d’un nouveau sacre continental depuis 1976.

L’Equipe s’attend à ce que le milieu offensif Brahim Diaz qui « a marqué à chaque match » depuis le début de la compétition, soit « le facteur X marocain » contre le Nigeria, ce mercredi en demi-finales de la Coupe d’Afrique des nations.

« Brahim Diaz, 26 ans, a déjà inscrit un but (5 en tout) à chacune de ses sorties, ici, une première dans l’histoire de la CAN », relève le quotidien sportif.

Pour Le Parisien, la sélection marocaine disputera ce mercredi face au Nigeria « l’un des matchs les plus importants de son histoire », un rendez-vous « historique » qui « tient le pays tout entier en haleine ».

« De la liesse au stress. Trois jours, une ville et deux ambiances diamétralement opposées. Embouteillée comme lors d’un soir de fête nationale samedi après la qualification du Maroc face au Cameroun, ambiancée par les klaxons, le vrombissement des moteurs, les rires, les chants et les sonos hurlant jusqu’au milieu de la nuit, Rabat a retrouvé sa quiétude. Et ses angoisses », décrit le chroniqueur sportif du journal qui a « pris la température dans les rues de la capitale » dans son reportage avant le début du match au stade Prince Moulay Abdellah à Rabat.

Radio France Internationale (RFI) retient le même état d’esprit, affirmant sur son site web que « le Maroc va vibrer pour ses Lions de l’Atlas, opposés ce mercredi 14 janvier 2026 au Nigeria à Rabat en demi-finales de cette CAN à domicile ».

« Les Marocains rêvent d’un billet pour la finale et d’un sacre », relève RFI qui s’interroge « comment appréhender cette sélection du Nigeria, qui a éteint l’Algérie au tour précédent et affiche un visage difficile à cerner ? », avant d’enchaîner : « Une marche. Une seule et dernière marche. C’est tout ce qui sépare le Maroc de la finale de « sa » CAN 2025 à domicile. Et d’un potentiel titre, 50 ans après l’unique glané en Éthiopie ».

« CAN. Le Maroc va faire un bond historique au classement FiFA et dépasser la Belgique et l’Allemagne », titre, pour sa part, Ouest France, notant qu’en demi-finale de la Coupe d’Afrique des nations, le Maroc « devrait atteindre le meilleur classement Fifa de son histoire à l’issue de la compétition africaine ».

Et de préciser qu’« après leur victoire face au Cameroun, les Lions de l’Atlas sont assurés d’atteindre la 8e place devant la Belgique et l’Allemagne ».

En effet, après la victoire face au Cameroun en quart de finale (2-0), le Maroc a engrangé 11,42 points de plus, lui permettant ainsi de passer de la 11e à la 8e place du classement mondial selon le site Football Meets Data, précise le journal, anticipant que la sélection de Walid Regragui dépasserait, ainsi, la Belgique (9e) et l’Allemagne (10e).

Cette huitième place serait également le meilleur classement Fifa d’une sélection africaine, selon le journal qui conclut que le Maroc « pourrait même voir encore plus haut en cas de sacre à domicile, le 18 janvier prochain puisqu’il ne compte que 27 points de retard sur le Brésil, cinquième ».