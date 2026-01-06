Neige et verglas en France : 38 départements en vigilance orange mercredi

L’institut météorologique Météo-France a annoncé placer 38 départements du nord et du centre de l’Hexagone en vigilance orange neige-verglas pour la journée de mercredi.

Les régions concernées sont : les Hauts-de-France, l’Île-de-France, le Centre-Val-de-Loire, le Poitou-Charentes ainsi que le Limousin, la Vendée, le Maine-et-Loire, l’Eure-et-Loir, l’Orne, la Haute-Normandie, l’Allier, l’ouest de la Bourgogne et l’ouest de la Champagne-Ardennes.

« Une perturbation traverse l’ensemble du pays en cours de journée de mercredi. Bien que suivie d’un redoux, elle apporte de la neige, et localement des pluies verglaçantes, sur une grande partie nord du pays », prévient Météo-France dans son dernier bulletin.

« Une extension de la vigilance orange sur la Dordogne et la Gironde n’est pas exclue dans les prochaines actualisations », avertit également Météo-France.

L’organisme météorologique anticipe des cumuls de 3 à 7 centimètres de neige sur les départements en vigilance orange, avec des pointes entre 7 et 15 cm sur les Ardennes.

