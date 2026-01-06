CAN 2025; l’Algérie bat le RDC et se qualifie en quart de finale

L’Algérie s’est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN), qui se tient jusqu’au 18 janvier au Maroc, en battant la RD Congo sur le score de 1 but à 0, en match des 8es de finale, disputé mardi au Stade Moulay El Hassan à Rabat.

L’unique but de la rencontre a été inscrit par Adil Boulbina dans les prolongations (119e).

Le sélectionneur de l’Algérie, Vladimir Petkovic a indiqué que pour son équipe, l’essentiel était d’attendre le bon moment pour marquer et se qualifier pour les quarts de finale, aux dépens de la RD Congo (1-0 après prolongations.

La sélection algérienne a manqué de finition en première mi-temps, ajoutant que les changements accomplis en deuxième mi-temps et aux prolongations lui ont donné l’avantage en termes d’opportunités dangereuses de but, a souligné Petkovic en conférence de presse d’après-match.

L’Algérie avait accédé aux 8es de finale en terminant en tête de son groupe E avec un carton plein après des victoires face au Soudan (3-0), au Burkina Faso (1-0) et à la Guinée Equatoriale (3-1).

Pour sa part, la RD Congo avait pris la deuxième place du groupe D après un succès face au Bénin (1-0), un match nul face au Sénégal (1-1) et une victoire 3-0 devant le Botswana.

Cette victoire des Fennecs a été entachée par le comportement du joueur Mohammed Amoura qui a moqué Michel Kuka Mboladinga, dit Lumumba, le célèbre supporter de la RD Congo resté immobile pendant l’intégralité de la rencontre, en souvenir de Patrice Lumumba, figure de l’indépendance de la République démocratique du Congo (RDC) assassinée en 1961.

Patrice Lumumba, devenu premier ministre en 1960, juste après l’indépendance de la RDC, a été tué un an plus tard, en présence d’officiels de l’armée belge. L’ancienne puissance coloniale a reconnu sa « responsabilité morale » dans cet assassinat.

