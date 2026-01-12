Espagne : saisie du plus important chargement de cocaïne intercepté en mer en Europe

En direct
Par
La police nationale espagnole a annoncé avoir intercepté, lors d’une opération conjointe avec la Marine espagnole, un cargo transportant 9.994 kilos de cocaïne au large des îles Canaries, constituant la plus grande saisie de stupéfiants réalisée en haute mer en Europe.

Le navire, arraisonné dans l’océan Atlantique, avait été repéré dans le cadre d’une enquête menée par le Parquet spécial antidrogue de l’Audience nationale, ciblant une organisation criminelle internationale impliquée dans l’exportation de cocaïne depuis l’Amérique du Sud vers l’Europe, précise la police espagnole dans un communiqué.

L’assaut mené par le Groupe spécial d’opérations (GEO) a permis l’interpellation des 13 membres d’équipage du cargo en provenance du Brésil, qui transportait officiellement du sel mais dissimulait en réalité 294 ballots de cocaïne.

En raison d’une panne de carburant, le navire a dû être remorqué vers Tenerife avec l’appui de la Société de sauvetage et de sécurité maritime (SASEMAR), où se poursuivent les opérations de pesée et de vérification de la marchandise saisie.

Selon la police espagnole, l’opération constitue la plus importante saisie de cocaïne en mer jamais réalisée en Europe, et porte un coup significatif aux réseaux internationaux de trafic maritime de stupéfiants.

Les suspects ont été placés en garde à vue dans l’attente de leur présentation devant l’autorité judiciaire compétente, conclut le communiqué.

Par Atlasinfo (avec MAP)
voir aussi Plus d'articles de l'auteur

Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Ce site Web utilise des cookies pour améliorer votre expérience. Nous supposerons que vous êtes d'accord avec cela, mais vous pouvez vous désinscrire si vous le souhaitez. J'accepte Lire la suite