Espagne : saisie du plus important chargement de cocaïne intercepté en mer en Europe

Le navire, arraisonné dans l’océan Atlantique, avait été repéré dans le cadre d’une enquête menée par le Parquet spécial antidrogue de l’Audience nationale, ciblant une organisation criminelle internationale impliquée dans l’exportation de cocaïne depuis l’Amérique du Sud vers l’Europe, précise la police espagnole dans un communiqué.

L’assaut mené par le Groupe spécial d’opérations (GEO) a permis l’interpellation des 13 membres d’équipage du cargo en provenance du Brésil, qui transportait officiellement du sel mais dissimulait en réalité 294 ballots de cocaïne.

En raison d’une panne de carburant, le navire a dû être remorqué vers Tenerife avec l’appui de la Société de sauvetage et de sécurité maritime (SASEMAR), où se poursuivent les opérations de pesée et de vérification de la marchandise saisie.

Selon la police espagnole, l’opération constitue la plus importante saisie de cocaïne en mer jamais réalisée en Europe, et porte un coup significatif aux réseaux internationaux de trafic maritime de stupéfiants.

Les suspects ont été placés en garde à vue dans l’attente de leur présentation devant l’autorité judiciaire compétente, conclut le communiqué.