CAN 2025: la CAF ouvre une enquête après les incidents à l’issue de l’élimination de l’Algérie

Après les incidents d’après-match entre l’Algérie et le Nigeria, la CAF a décidé d’ouvrir une enquête sur les incidents survenus lors du quart de finale Algérie – Nigeria0, condamnant « le comportement inacceptable des joueurs et des officiels », a annoncé l’instance lundi.

Des tribunes à la zone mixte en passant par le terrain, l’après-match entre l’Algérie et le Nigeria a été marqué par de fortes tensions. Plusieurs échauffourées ont éclaté après la défaite cuisante des Fennecs (0-2), synonyme d’élimination à la CAN.

« La CAF examine également les images d’un incident impliquant des membres des médias qui auraient eu un comportement inapproprié dans la zone mixte », a-t-elle souligné.

Dans la zone mixe, un journaliste algérien a en effet agressé physiquement un journaliste marocain.

Luca Zidane s’est battu avec Fisayo Dele-Bashiru en fin de match… En deuxième partie de vidéo, le corps arbitral pris à partie par le staff algérien. Fin de match catastrophique à Marrakech… https://t.co/ncMM5Ovt9a pic.twitter.com/Np456X9Vne — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) January 10, 2026