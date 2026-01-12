CAN 2025: la CAF ouvre une enquête après les incidents à l’issue de l’élimination de l’Algérie

A la Une
Par Atlasinfo

Après les incidents d’après-match entre l’Algérie et le Nigeria, la CAF a décidé d’ouvrir une enquête sur les incidents survenus lors du quart de finale Algérie – Nigeria0, condamnant « le comportement inacceptable des joueurs et des officiels », a annoncé l’instance lundi.

Des tribunes à la zone mixte en passant par le terrain, l’après-match entre l’Algérie et le Nigeria a été marqué par de fortes tensions. Plusieurs échauffourées ont éclaté après la défaite cuisante des Fennecs (0-2), synonyme d’élimination à la CAN.

« La CAF examine également les images d’un incident impliquant des membres des médias qui auraient eu un comportement inapproprié dans la zone mixte », a-t-elle souligné.

Dans la zone mixe, un journaliste algérien a en effet agressé physiquement un journaliste marocain.

