Le gouvernement américain a révoqué plus de 100.000 visas en un an

Les États-Unis ont révoqué plus de 100.000 visas depuis le retour du président Donald Trump à la Maison Blanche en janvier 2025, a annoncé lundi le département d’État, un chiffre record atteint en l’espace d’une seule année de mandat.

« Le département d’État a désormais révoqué plus de 100.000 visas, dont quelque 8.000 visas étudiants et 2.500 visas spécialisés, délivrés à des personnes ayant eu des démêlés avec les forces de l’ordre américaines pour des activités criminelles », a précisé le département d’État dans une publication sur le réseau social X.

Selon le porte-parole du département d’État, Tommy Pigott, les quatre principales causes de révocation ont été les séjours prolongés au-delà de la durée autorisée, la conduite en état d’ivresse, les agressions et les vols.

« La priorité absolue de l’administration Trump est de protéger les citoyens américains et de faire respecter la souveraineté nationale », a souligné M. Pigott dans un communiqué, ajoutant que le nombre de visas révoqués a augmenté de 150 % par rapport à l’année 2024.

Dans le même contexte, le département d’État a annoncé la mise en place d’un centre de contrôle continu, destiné à s’assurer que « tous les ressortissants étrangers présents sur le sol américain respectent les lois en vigueur » et à permettre la révocation rapide des visas de personnes considérées comme une menace pour la sécurité publique.

Par ailleurs, les autorités américaines ont renforcé les procédures de vérification lors de l’octroi des visas, notamment à travers un examen plus approfondi de l’activité des demandeurs sur les réseaux sociaux, a indiqué le département d’État.

Ces mesures s’inscrivent dans une politique plus large de lutte contre l’immigration clandestine, érigée en priorité par le président Donald Trump. À cet égard, le département de la Sécurité intérieure a annoncé le mois dernier que plus de 605.000 personnes avaient été expulsées, tandis qu’environ 2,5 millions d’autres ont quitté le territoire américain de leur propre initiative.