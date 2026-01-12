Nouvel An Amazigh 2976 : La 11è Caravane du patrimoine culturel immatériel du 13 au 18 janvier

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la Décision Royale, annoncée le 3 mai 2023, de décréter le Nouvel An Amazigh fête nationale et jour férié officiel payé, indique l’Académie dans un communiqué.

Placée sous le thème « Le patrimoine culturel immatériel Amazigh, un levier pour le développement territorial intégré: mécanismes et perspectives », cette manifestation culturelle, qui intervient parallèlement à l’accueil par le Maroc de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, est organisée en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, la Wilaya de Rabat-Salé-Kénitra et la Wilaya de Fès-Meknès, ainsi que des associations de la société civile de Rabat et de Fès, ajoute le communiqué.

A travers l’organisation de cette caravane, l’Académie vise à renforcer l’identité culturelle marocaine et à préserver le patrimoine populaire, tout en ravivant et en documentant les traditions et le patrimoine immatériel marocain en rapport avec la terre et l’année agricole, dont la tradition de Haggouza, au cours de laquelle la personne chanceuse de l’année recevra un cadeau à cette occasion, souligne la même source.

Cette édition vise également à raviver et documenter le patrimoine amazigh en particulier, en tant que composante fondamentale de la culture et de l’identité marocaines authentiques, dans le cadre d’une approche assurant l’équilibre entre authenticité et modernité.

En hommage à la femme amazighe, l’Académie a créé le personnage « Massa N’Tmazirt » qui incarne les valeurs de bonté, de générosité et de fertilité. Ce personnage symbolise la profondeur de la relation entre la femme et la terre, qui dépasse la dimension matérielle pour intégrer des dimensions spirituelles et culturelles profondément enracinées dans l’histoire et le patrimoine marocains.