CAN 2025 : Le Sénégal sacré champion d’Afrique contre le Maroc lors d’une finale chaotique

Le Sénégal a remporté la finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 face au Maroc (1-0 après prolongation) grâce à un but de Pape Gueye en prolongation, dans une rencontre chaotique marquée par des incidents graves et une interruption de 14 minutes.

La rencontre, jouée au stade Prince Moulay Abdellah, a tourné au chaos à la fin du temps réglementaire. À la 90e+2, un but sénégalais de Moussa Niakhaté a été refusé pour une faute préalable d’Abdoulaye Seck sur Achraf Hakimi, avant qu’un penalty ne soit accordé quelques minutes plus tard au Maroc pour une faute de El Hadji Malick Diouf sur Brahim Díaz.

Les Sénégalais de Pape Thiaw ont quitté le terrain en signe de protestation. Des échauffourées ont éclaté entre remplaçants marocains et sénégalais, des supporters sénégalais ont tenté d’envahir le terrain et jeté des projectiles, dont une chaise ayant atteint un stadier qui a été forcé d’être évacué sur civière. La police a dû intervenir en force pour calmer les esprits, même dans la tribune de presse.

Après 14 minutes d’arrêt, le match a repris. Édouard Mendy a repoussé la Panenka de Brahim Díaz sur le dernier geste du temps réglementaire.

Pape Gueye a ensuite marqué le but de la victoire à la 94e minute (4e de la prolongation) d’une frappe du gauche dans la lucarne.

Le stade s’est vidé après le coup de sifflet final. Le Sénégal décroche ainsi son deuxième titre continental après 2021, tandis que le Maroc, pays hôte et co-organisateur de la Coupe du monde 2030, manque l’occasion de remporter son premier trophée majeur depuis 1976.

La Confédération africaine de football a ouvert une enquête sur les incidents sécuritaires et les débordements