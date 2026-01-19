Le président américain Donald Trump a écrit au Premier ministre norvégien Jonas Gahr Støre, disant qu’il n’a plus besoin de se concentrer uniquement sur la paix après ne pas avoir reçu le Prix Nobel de la Paix et que les États-Unis doivent avoir un contrôle total sur le Groenland pour la sécurité mondiale, car le Danemark ne peut pas protéger l’île de la Russie ou de la Chine.

Groenland : Trump déclare ne plus prioriser la paix après le refus du Nobel et presse l’OTAN

Dans cette missive, dévoilée dimanche et adressée à plusieurs ambassadeurs européens, Donald Trump établit un lien direct entre le refus du Comité Nobel norvégien de lui décerner le prix – qu’il estime mériter pour avoir « arrêté huit guerres et plus » – et une politique étrangère plus assertive, axée sur les intérêts américains.

Il remet en question la propriété danoise du Groenland, citant l’absence de documents et comparant l’histoire à des débarquements de bateaux il y a des siècles, et rappelle ses contributions à l’OTAN, qu’il qualifie de plus importantes depuis sa création, demandant à l’Alliance de « faire quelque chose pour les États-Unis » en retour.

Cette annonce intervient dans un contexte de tensions croissantes autour du Groenland, territoire autonome danois que Donald Trump cherche à acquérir depuis 2019 pour des raisons de sécurité nationale, face à la présence russe et chinoise dans l’Arctique, riche en ressources stratégiques et en nouvelles voies maritimes en raison du réchauffement climatique.

Les États-Unis ont récemment frappé de droits de douane de 10 % les importations de huit pays européens, dont le Danemark et la Norvège, en représailles à des déploiements militaires symboliques au Groenland par des alliés OTAN pour affirmer la souveraineté danoise.

Les dirigeants européens, y compris Jonas Gahr Støre, ont dénoncé ces actions comme des menaces inacceptables entre alliés, et des manifestations ont éclaté au Groenland et au Danemark contre les plans américains.