La population chinoise a baissé en 2025 pour la quatrième année consécutive, de 3 millions d’habitants, à 1,404 milliard, selon les chiffres officiels publiés lundi.

Chine : la population baisse de 3 millions en 2025, les naissances chutent de 17 %

Les naissances ont chuté de 17 % par rapport à 2024, à 7,92 millions de bébés, le plus bas total. Le taux de natalité est au plus haut : 5,63 naissances pour 1 000 habitants.

Dix ans après la fin de la politique de l’enfant unique (abandonnée en 2015), les autorités n’arrivent pas à inverser la tendance malgré une série de mesures incitatives : passage à deux enfants en 2015 puis trois en 2021, subventions en espèces de 3 600 yuans (environ 500 dollars) par enfant annoncées en juillet 2025, exonérations fiscales pour les crèches, garderies et services de rencontres matrimoniales, et même taxation de 13 % sur les préservatifs depuis le 1er janvier 2026.

Les spécialistes évaluent le taux de fécondité actuel à environ 1 enfant par femme, bien en deçà du seuil de renouvellement de 2,1. Les familles évoquent surtout le coût élevé de l’éducation et de la vie, la forte pression sociale et la dégradation économique comme obstacles à une natalité plus forte.

La Chine, détrônée par l’Inde en 2023 comme pays le plus peuplé du monde, connaît un vieillissement accéléré de sa population, avec des implications majeures pour la croissance économique, les retraites et la main-d’oeuvre.