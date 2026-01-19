Israël reste en alerte malgré l’annulation d’une frappe américaine envisagée contre l’Iran

Israël reste en alerte face à une éventuelle attaque américaine contre l’Iran, bien qu’une opération militaire prévue par Washington ait été annulée, a rapporté dimanche soir la chaîne publique Kan.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a multiplié ces derniers jours les réunions sécuritaires, dont une ce dimanche, consacrées en grande partie à l’Iran. Des sources israéliennes ont confirmé à Kan que les États-Unis « considèrent toujours frapper l’Iran » en réponse à la répression sanglante des manifestations antigouvernementales qui secouent le pays depuis fin décembre 2025.

Le sénateur républicain Lindsey Graham, partisan d’une ligne dure face à Téhéran et proche du président Donald Trump, est en visite en Israël. Il a rencontré Benjamin Netanyahou et le chef du Mossad, Dedi Barnea.

Les tensions étaient montées d’un cran mercredi dernier, lorsque Donald Trump et Benjamin Netanyahou s’étaient parlés au téléphone. À l’époque, les Iraniens craignaient une frappe américaine imminente, ce qui avait incité l’état-major israélien à multiplier les contacts avec ses homologues américains pour jauger les conséquences régionales d’une telle action.

L’opération a été reportée, mais des sources – américaines et étrangères – ont affirmé samedi que le dossier n’était pas clos et que le président Trump n’avait pas exclu l’option militaire.