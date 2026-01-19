CAN 2025 : Gianni Infantino dÃ©nonce fermement le comportement sÃ©nÃ©galais dans une finale chaotique

Le prÃ©sident de la FIFA, Gianni Infantino, a fustigÃ© l’attitude des joueurs et du staff sÃ©nÃ©galais lors de la finale de la CAN 2025 remportÃ©e par le SÃ©nÃ©gal face au Maroc (1-0 aprÃ¨s prolongation).

Dans un communiquÃ©, Gianni Infantino a jugÃ© Â« inacceptable Â» que la sÃ©lection sÃ©nÃ©galaise ait quittÃ© le terrain pour contester un penalty accordÃ© au Maroc en fin de temps rÃ©glementaire.

Â« Sortir du terrain de cette faÃ§on n’est pas acceptable, la violence n’a pas sa place dans le football Â», a affirmÃ© le dirigeant, jugeant Â« regrettables Â» les scÃ¨nes sur la pelouse et dans les tribunes.

Il a rappelÃ© le respect total des dÃ©cisions arbitrales et l’obligation pour les Ã©quipes de jouer le match dans les rÃ¨gles, tout Ã©cart menaÃ§ant l’intÃ©gritÃ© du football.

Gianni Infantino a exhortÃ© les joueurs, les staffs et les supporters Ã Ãªtre responsables, car ils doivent Ãªtre un exemple pour les millions de tÃ©lÃ©spectateurs. Il a dit attendre des sanctions adÃ©quates des instances disciplinaires de la CAF.

MalgrÃ© ces critiques, le prÃ©sident de la FIFA a saluÃ© le SÃ©nÃ©gal pour son titre de champion d’Afrique et le Maroc pour sa bonne organisation du tournoi et sa performance de finaliste.