La Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) a annoncé dimanche qu’elle engagerait des poursuites judiciaires auprès de la Confédération Africaine de Football (CAF) et la FIFA, suite aux événements survenus lors de la finale de la CAN 2025 remportée par le Sénégal face au Maroc (1-0 après prolongation).

CAN 2025 : la FRMF annonce des poursuites auprès de la CAF et la FIFA après la finale chaotique

La FRMF conteste la réaction de l’équipe sénégalaise, qui a quitté temporairement le terrain pendant 14 minutes pour protester contre l’octroi d’un penalty au Maroc en fin de temps réglementaire. Pour la fédération marocaine, cette décision arbitrale était « justifiée » selon les spécialistes et les images vidéo et son interruption a perturbé le cours normal du match et la performance des joueurs marocains.

Cette annonce intervient dans un contexte de vives polémiques autour de cette finale historique jouée au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat. Les incidents comprennent des bagarres entre remplaçants, des tentatives d’invasion du terrain par des supporters sénégalais et des jets de projectiles entraînant une interruption du jeu et des condamnations internationales, y compris du président de la FIFA Gianni Infantino qui a qualifié le départ du terrain des Sénégalais d’« inacceptable ».

Malgré la défaite, la FRMF a remercié les supporters marocains pour leur présence nombreuse et leur soutien « exemplaire » tout au long de la compétition, ainsi que toutes les personnes ayant contribué à la réussite de cette 35e édition de la CAN.