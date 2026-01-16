EASA alerte : risques de méprise dans l’espace aérien iranien face aux tensions

L’Agence européenne de la sécurité aérienne (EASA) a alerté sur le risque accru de méprise dans l’espace aérien iranien, dû à l’état d’alerte élevé des forces de défense iraniennes face à une possible intervention militaire américaine.

L’Agence européenne de la sécurité aérienne (EASA) a déclaré que la perspective d’une action militaire américaine avait mis les défenses aériennes iraniennes en état d’alerte, ce qui a accru le risque d’erreur d’identification dans la région d’information de vol de Téhéran. Cet avertissement fait écho aux préoccupations internationales croissantes, Téhéran ayant fermé son espace aérien pendant deux heures pour des raisons de sécurité, une décision qui témoigne de la prudence renforcée des autorités aériennes mondiales.

Les compagnies elles, de leur côté, évitent systématiquement les espaces aériens iranien et irakien, afin d’éviter tout risque.

Ces tensions interviennent dans un contexte d’escalade depuis des mois, avec des déclarations américaines réitérées sur le Groenland et des menaces d’intervention contre l’Iran, accusé de réprimer brutalement les manifestations qui secouent le pays depuis fin décembre 2025. Ces manifestations, caractérisées par une opposition populaire au régime, ont entraîné une répression brutale, exacerbant le dilemme sécuritaire régional et les craintes d’une escalade impliquant l’aviation civile et la stabilité mondiale.