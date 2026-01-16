Trump remercie l’Iran pour l’annulation des exécutions de plus de 800 manifestants

Le président américain Donald Trump a remercié publiquement les autorités iraniennes pour l’annulation des exécutions prévues de plus de 800 manifestants, affirmant que cette décision l’avait convaincu de suspendre toute intervention militaire.

Dans un post sur Truth Social le 16 janvier 2026, Donald Trump a félicité l’Iran d’avoir annulé les pendaisons de la veille :

« J’aime le fait que toutes les exécutions programmées, qui devaient avoir lieu hier (plus de 800), aient été annulées par la direction de l’Iran. Merci ! »

Le président américain a réaffirmé ces dernières semaines avoir envisagé une intervention militaire pour aider les manifestants iraniens, face à une répression qui a fait des milliers de morts selon des organisations de défense des droits humains depuis fin décembre 2025.

Mercredi, Trump avait déjà indiqué avoir été informé que « les tueries avaient cessé » et que les exécutions n’auraient pas lieu. Il a répété vendredi devant des journalistes à la sortie de la Maison Blanche qu’aucun leader du Golfe ne l’avait persuadé : « Personne ne m’a persuadé – je me suis persuadé moi-même. Ils n’ont pendu personne. Ils ont aboli les pendaisons Cela a eu un grand impact. »

Cette déclaration de Téhéran met un terme à l’escalade verbale et militaire entre Washington et l’Iran, mais les tensions demeurent vives dans la région.