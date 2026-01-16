Tensions US-Canada : Pékin profite pour renforcer ses liens avec Ottawa

Le 16 janvier 2026, à Pékin, le Premier ministre canadien Mark Carney et le président chinois Xi Jinping ont signé un accord commercial historique, réduisant les tarifs sur les véhicules électriques chinois et les graines de canola canadiennes, avec une exemption de visa pour les Canadiens, dans un contexte de tensions croissantes avec les États-Unis sous Donald Trump.

Le Canada et la Chine ont dévoilé un accord commercial « stratégique » qui marque un tournant dans leurs relations bilatérales tendues depuis des années. Lors d’une visite de Mark Carney à Pékin, les deux pays s’entendent pour baisser les droits sur les véhicules électriques chinois (49 000 unités importées à 6,1 % au lieu de 100 %) et sur les graines de canola canadiennes, levant une interdiction chinoise de 2019. Pékin a également accordé une exemption de visa aux Canadiens, facilitant les voyages et les échanges culturels.

Ce rapprochement intervient alors que Donald Trump a fâché le Canada avec des tarifs punitifs sur l’automobile et des déclarations incendiaires, comme sur le Groenland ou des menaces de tarifs contre les pays non coopératifs. Carney a décrit l’entente comme un « partenariat qui ressemble au monde », avec l’objectif de doubler les exportations canadiennes non américaines d’ici 2030. La Chine, elle, saisit l’opportunité de ce retrait pour séduire des alliés historiques des US, consolidant ses relations économiques et diplomatiques face à l’isolationnisme américain.

Cet accord, qualifié de « dégel historique » par des observateurs, risque cependant de froisser Washington, le Canada étant un allié de poids par le biais de l’OTAN et de l’USMCA. Elle montre comment la politique commerciale agressive de Trump pousse des alliés comme le Canada dans les bras de Pékin.