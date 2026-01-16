María Corina Machado offre sa médaille Nobel à Donald Trump

L’opposante vénézuélienne María Corina Machado a rencontré le président américain Donald Trump à la Maison Blanche et lui a offert sa médaille du prix Nobel de la paix lors d’un déjeuner présenté comme une rencontre de courtoisie.

María Corina Machado, leader de l’opposition vénézuélienne, a offert jeudi sa médaille du prix Nobel de la paix à Donald Trump. « J’ai donné au président des États-Unis la médaille du prix Nobel de la paix », a-t-elle dit aux journalistes au Capitole, siège du Congrès américain, après cette rencontre.

Lors de ce déjeuner à la Maison Blanche, elle a affirmé avoir assuré au président Trump que « les Vénézuéliens voulaient vivre libres, dignement, dans la justice », ajoutant que « pour cela, il faut la démocratie ».

Donald Trump a réagi sur Truth Social : « Maria m’a remis son prix Nobel de la paix pour le travail que j’ai fait. Quel magnifique geste de respect mutuel. Merci Maria ! »

La porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, a décrit María Corina Machado comme « une voix remarquable et courageuse pour de nombreux Vénézuéliens » alors que la réunion était en cours.

Le Nobel Peace Center, musée d’Oslo, a tenu à rappeler sur X que les lauréats peuvent faire ce qu’ils veulent de la médaille d’or qui accompagne le prix, « une médaille peut changer de mains, pas le titre de lauréat ».