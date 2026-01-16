Achraf Hakimi, l’âme d’une génération ambitieuse

Rapide, élégant et toujours décisif, Achraf Hakimi s’est imposé au fil des années comme l’un des piliers incontournables de la sélection marocaine. À seulement 27 ans, le latéral droit du Paris Saint-Germain incarne à la fois l’excellence sportive, le leadership et l’attachement profond au maillot national. Plus qu’un joueur, il est devenu l’un des visages les plus marquants des Lions de l’Atlas.

Né à Madrid de parents marocains, Hakimi grandit loin du Royaume mais n’a jamais rompu le lien avec ses racines. Formé au Real Madrid, il découvre très tôt le très haut niveau avant de s’affirmer sur la scène européenne sous les couleurs du Borussia Dortmund, de l’Inter Milan puis du PSG. Ce parcours au sommet lui permet d’acquérir une solide expérience internationale qu’il met, sans hésitation, au service de la sélection marocaine dès l’âge de 17 ans.

En équipe nationale, Achraf Hakimi est bien plus qu’un simple arrière droit. Sa polyvalence lui permet d’évoluer comme piston, ailier ou milieu excentré, offrant au sélectionneur une large palette de solutions tactiques. Sa vitesse et sa capacité à se projeter vers l’avant font de lui une arme offensive permanente, capable de faire la différence sur un centre précis, une frappe lointaine ou une accélération tranchante.

Mais son influence ne se limite pas à ses qualités techniques. Hakimi s’est imposé comme un leader naturel au sein du vestiaire. Son professionnalisme, son exigence et son sens des responsabilités en font un relais essentiel du staff technique. Il incarne l’état d’esprit d’une génération marocaine décomplexée, convaincue de pouvoir rivaliser avec les plus grandes nations du football mondial.

Cette dimension s’est pleinement révélée lors de la Coupe du monde 2022, où le Maroc a marqué l’histoire en atteignant les demi-finales. Hakimi y a été l’un des symboles de cette épopée, assumant les moments clés avec sang-froid, notamment lors des séances de tirs au but. Son calme et sa confiance ont été contagieux, tant pour ses coéquipiers que pour tout un peuple.

Sur la scène africaine, son rôle est tout aussi central. À chaque Coupe d’Afrique des nations, Hakimi apparaît comme l’un des cadres autour desquels se structure l’équipe nationale, apportant expérience, régularité et ambition. Capitaine ou vice-capitaine selon les rencontres, il incarne la continuité et la stabilité d’une sélection qui vise désormais le sacre continental.

Aujourd’hui, Achraf Hakimi symbolise l’excellence et l’ambition du football marocain. Par son talent, son engagement et son sens du collectif, il demeure l’un des moteurs essentiels des Lions de l’Atlas et un porte-drapeau d’une génération tournée vers la victoire.