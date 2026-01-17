Le président du Conseil de la ville de Dakhla, Erragheb Hormatollah et le Maire de Nice, Christian Estrosi ont signé samedi une lettre d’intention en vue du jumelage des deux villes, en consécration de l’ambition commune d’approfondir davantage leur partenariat.

Les villes de Dakhla et Nice s’engagent dans une dynamique de jumelage

La signature de ce document, qui s’est déroulée en présence notamment du Consul général du Maroc à Marseille, Mohamed El Hamouli, ouvre la voie à la promotion des domaines de coopération prioritaires comme le tourisme, l’énergie verte et l’échange d’expertises.

A cette occasion, M. Estrosi s’est dit « très heureux » d’œuvrer à approfondir les relations de partenariat entre Nice et Dakhla, « dans le prolongement de la dynamique bilatérale vertueuse qu’il s’agit aujourd’hui de revigorer et de consolider ».

« Il est extrêmement important aujourd’hui pour nos deux villes d’œuvrer ensemble à relever les défis communs, y compris ceux en lien avec le développement et le changement climatique », a-t-il soutenu.

De son côté, M. Hormatollah a souligné que le jumelage entre Dakhla et Nice s’inscrit dans la dynamique renouvelée de coopération maroco-française, en particulier depuis la visite effectuée par le président français Emmanuel Macron en octobre 2024 au Maroc.

Ce partenariat permettra d’étendre l’éventail de coopération entre les deux villes dans des secteurs porteurs comme la transition énergétique, la promotion de l’investissement et le domaine portuaire, conformément aux finalités du modèle de développement des provinces du sud du Royaume.

L’accent sera en outre mis sur le partage des expertises et des expériences entre deux pôles d’attraction touristique, à un moment où Dakhla s’oriente vers le développement de son offre comme destination à part entière.

Ont pris part à cette cérémonie, l’ambassadeur français des pôles et des océans, Olivier Poivre d’Arvor, les élus de la ville de Nice et plusieurs membres de la communauté marocaine établie en France.