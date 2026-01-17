Japon et Philippines renforcent leur alliance militaire avec deux nouveaux accords de défense

Le Japon et les Philippines ont conclu deux nouveaux pactes de défense, dont un accord de soutien logistique mutuel, approfondissant leur coopération militaire sur fond de tensions croissantes autour de Taïwan et en mer de Chine méridionale.

Ces accords permettent aux armées des deux pays de s’échanger rapidement fournitures, carburant, munitions, services de maintenance et soutien logistique lors d’opérations conjointes ou en cas de crise. Ils s’ajoutent à l’Accord d’accès réciproque (RAA) entré en vigueur quelques mois plus tôt, qui permet déjà le déploiement de troupes de l’un sur le territoire de l’autre.

Ce rapprochement s’inscrit dans une stratégie plus vaste des deux pays, tous deux alliés clés des États-Unis, de renforcer un réseau de partenariats de sécurité en Asie-Pacifique face à la montée en puissance militaire de la Chine. Tokyo et Manille ont des inquiétudes communes : les revendications territoriales chinoises en mer de Chine méridionale, où les Philippines défendent leurs droits dans la zone économique exclusive, et le risque d’un conflit autour de Taïwan.

Le gouvernement japonais a réitéré que « la paix et la stabilité dans le détroit de Taïwan sont importantes pour la sécurité du Japon et la stabilité du monde », une position qu’il tient depuis des années et qui constitue un changement par rapport à la prudence traditionnelle de Tokyo sur la question.

Ces accords s’inscrivent dans le prolongement d’une série d’initiatives trilatérales récentes entre les États-Unis, le Japon et les Philippines, notamment des exercices militaires conjoints de plus en plus fréquents et de plus en plus vastes dans la région.