Les autorités sud-africaines ont confirmé, samedi, la mort d’une autre personne, portant à 31 le nombre des décès liés aux inondations qui se sont abattues cette semaine sur les provinces du Limpopo (nord) et du Mpumalanga (est).

Inondations en Afrique du Sud : le bilan s’alourdit à 31 morts

« Nous pouvons confirmer que depuis le début des pluies, nous avons enregistré 20 décès, dont un confirmé vendredi soir ou samedi matin », a déclaré Freddy Ngobe, porte-parole du Département de la gouvernance coopérative, des établissements humains et des affaires traditionnelles du Mpumalanga, la province la plus endeuillée avec 20 morts.

Le même responsable a indiqué que plus de 1.300 habitations ont été endommagées ou détruites et plusieurs infrastructures ont été affectées, y compris des exploitations agricoles, estimant que « c’est un coup très dur auquel nous faisons face ».

La veille, la Première ministre du Limpopo, Phophi Ramathuba, avait confirmé que le bilan des décès liés aux inondations dans la province était passé à 11 morts, dont un enfant de cinq ans.

Elle a expliqué que les conditions météorologiques extrêmes, qui ont commencé vers le 25 décembre, se sont aggravées la semaine dernière touchant plusieurs districts de la province, précisant que « des routes ont été emportées, des ponts ne tiennent plus, et des communautés sont coupées de leurs axes économiques vitaux et de leur vie quotidienne ».

La même responsable a estimé qu’environ 1,7 milliard de rands (plus de 100 millions USD) seraient nécessaires pour les réparations routières, ajoutant que plus de 1.600 habitations ont été endommagées, beaucoup étant complètement détruites ou submergées.

Les autorités du Mpumalanga ont pour leur part signalé que la province aura besoin d’un budget de 2,1 milliards de rands (près de 128 millions USD) pour réparer les infrastructures (ponts et routes).

La Commission sud-africaine des droits de l’homme (SAHRC) a qualifié d’alarmantes les pertes en vies humaines causées par ces inondations dévastatrices qui « menacent les droits constitutionnels à la vie, à la dignité et à l’accès aux besoins fondamentaux ».

Par ailleurs, le ministre de la Gouvernance coopérative et des Affaires traditionnelles, Velenkosini Hlabisa, est attendu samedi au Mpumalanga afin d’évaluer les dégâts causés par les fortes pluies dans certaines zones.

Ce déplacement fait suite à la visite effectuée, jeudi dernier, par le président Cyril Ramaphosa dans les zones touchées du Limpopo afin d’évaluer l’ampleur des dégâts et la réponse du gouvernement.

Une alerte rouge de niveau 10 pour les pluies diluviennes comprises entre 100 et 200 mm reste en vigueur dans certaines parties des deux provinces, alors que le risque d’inondations généralisées et potentiellement mortelles continue de s’intensifier, a averti le Service météorologique sud-africain.

Les conditions météorologiques devraient s’améliorer progressivement à partir du 19 janvier, avec des conditions plus stables prévues à partir du 20 janvier, permettant aux niveaux des rivières et aux sols saturés de diminuer lentement.