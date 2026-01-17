Le premier ministre français annonce un budget 2026 de compromis axé sur le pouvoir d’achat

Le Premier ministre français, Sébastien Lecornu a présenté, vendredi soir, les grandes orientations du projet de loi de finances pour 2026, à l’issue d’une séquence politique marquée par le blocage des débats parlementaires.

Dans une allocution depuis Matignon, le chef de l’exécutif français a défendu un « budget de compromis », destiné à concilier maîtrise des finances publiques et protection du pouvoir d’achat. Il a notamment annoncé une hausse de la prime d’activité, d’environ 50 euros par mois, au profit de plus de trois millions de ménages modestes et un soutien aux étudiants.

M. Lecornu a également assuré qu’il n’y aurait aucune augmentation de la fiscalité des ménages, soulignant la revalorisation du barème de l’impôt sur le revenu afin de neutraliser l’effet de l’inflation. Des moyens supplémentaires seront par ailleurs alloués au secteur du logement, avec un renforcement des ressources des bailleurs sociaux pour soutenir la construction et la rénovation.

Il a réaffirmé la volonté du gouvernement de préserver les aides sociales essentielles, notamment en faveur des étudiants, des personnes en situation de handicap et des familles modestes, tout en maintenant les priorités en matière d’éducation et d’emploi.

Sur le plan budgétaire, l’exécutif vise un retour progressif à une trajectoire de redressement des comptes publics, avec un déficit public autour de 5 % du PIB en 2026.

M. Lecornu a enfin appelé l’ensemble des forces politiques à « l’esprit de responsabilité », afin de permettre l’adoption d’un budget jugé indispensable à la stabilité économique et sociale du pays.