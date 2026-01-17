CAN 2025: les parcours du Maroc et du Sénégal vers la finale

Voici les parcours du Maroc et du Sénégal vers la finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN-2025), prévue dimanche au Stade Prince Moulay Abdellah à Rabat (20h00) :

Groupe A :

1ère journée: Maroc – Comores 2 – 0

2è journée: Maroc – Mali 1 – 1

3è journée: Maroc – Zambie 3 – 0

Huitièmes de finale : Maroc – Tanzanie 1 – 0

Quarts de finale :

Cameroun – Maroc 0 – 2 Demi-finales :

Maroc – Nigeria 0 – 0 (après prolongations, 4-2, t.a.b)

Groupe D : 1ère journée : Sénégal – Botswana 3 – 0

2è journée: Sénégal – RD Congo 1 – 1 3è journée: Bénin – Sénégal 0 – 3

Huitièmes de finale :

Sénégal – Soudan 3 – 1

Quarts de finale :

Mali – Sénégal 0 – 1

Demi-finales :

Sénégal – Egypte 1 – 0.

