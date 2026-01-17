Le guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, a réclamé samedi de « briser le dos des séditieux » et a accusé le président américain Donald Trump d’être responsable des morts de la répression des manifestations antigouvernementales qui ont fait des milliers de morts depuis fin décembre.

Iran : le guide suprême appelle à « briser le dos des séditieux » et dénonce un « complot américain »

Dans un discours prononcé lors d’une fête religieuse devant ses partisans, Ali Khamenei a déclaré que les autorités iraniennes ne laisseraient impunis ni les « criminels nationaux » ni les « criminels internationaux ». Il a décrit la répression comme une victoire du peuple iranien sur une « sédition ».

Les protestations ont commencé le 28 décembre à Téhéran, menées par des commerçants contre la vie chère, puis ont pris de l’ampleur à partir du 8 janvier et ont pris une tournure ouvertement anti-République islamique établie en 1979.

Devant l’ampleur du mouvement, les autorités ont procédé à une coupure d’internet, une mesure dénoncée par des organisations de défense des droits humains comme une tentative de cacher l’ampleur et la brutalité de la répression.

Le guide suprême a accusé directement le président américain Donald Trump, « coupable des morts, des destructions et des accusations » contre l’Iran. Il a décrit l’ensemble des événements comme un « complot américain » destiné, selon lui, à mettre l’Iran sous contrôle militaire, politique et économique.