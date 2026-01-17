Iran : le guide suprême appelle à « briser le dos des séditieux » et dénonce un « complot américain »
Le guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, a réclamé samedi de « briser le dos des séditieux » et a accusé le président américain Donald Trump d’être responsable des morts de la répression des manifestations antigouvernementales qui ont fait des milliers de morts depuis fin décembre.
Dans un discours prononcé lors d’une fête religieuse devant ses partisans, Ali Khamenei a déclaré que les autorités iraniennes ne laisseraient impunis ni les « criminels nationaux » ni les « criminels internationaux ». Il a décrit la répression comme une victoire du peuple iranien sur une « sédition ».
Les protestations ont commencé le 28 décembre à Téhéran, menées par des commerçants contre la vie chère, puis ont pris de l’ampleur à partir du 8 janvier et ont pris une tournure ouvertement anti-République islamique établie en 1979.
Devant l’ampleur du mouvement, les autorités ont procédé à une coupure d’internet, une mesure dénoncée par des organisations de défense des droits humains comme une tentative de cacher l’ampleur et la brutalité de la répression.
Le guide suprême a accusé directement le président américain Donald Trump, « coupable des morts, des destructions et des accusations » contre l’Iran. Il a décrit l’ensemble des événements comme un « complot américain » destiné, selon lui, à mettre l’Iran sous contrôle militaire, politique et économique.