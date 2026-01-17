CAN 2025: le Sénégalais Moussa Niakhaté appelle au respect entre Maroc et Sénégal

À la veille de la finale de la CAN 2025 Maroc-Sénégal, le défenseur sénégalais Moussa Niakhaté a appelé au respect mutuel entre les deux nations, tout en affirmant la détermination des Lions de la Teranga à remporter le titre.

Moussa Niakhaté, défenseur central de l’Olympique Lyonnais et cadre de la sélection sénégalaise, a tenu des propos rassurants et respectueux à la veille de la finale de la CAN 2025 face au Maroc. Dans une déclaration à la presse, il a affirmé :

« Le Maroc et le Sénégal sont deux pays frères. On l’a ressenti tout au long de cette compétition et il ne faut pas que cela se gâche sur les dernières 48 heures. Au final, il n’y aura qu’un seul vainqueur. On fera tout pour que ce soit nous. Notre peuple le mérite. »

Le joueur de 30 ans, passé par Mayence et Nottingham Forest avant de rejoindre les Gones, a rajouté : « On est dans le respect, c’est ce qu’on nous a toujours inculqué. »

Ces mots arrivent dans un climat de tension médiatique, suite à un communiqué de la Fédération Sénégalaise de Football se plaignant de la sécurité et de la logistique. Niakhaté exhorte ainsi à maintenir l’esprit de fraternité entre les deux nations, en dépit de l’enjeu historique de la finale du 18 janvier au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat.