CAN 2025 : la Fédération Sénégalaise surprend par ses griefs contre l’organisation

La Fédération sénégalaise de football (FSF) a publié un communiqué surprenant dans lequel il dit avoir observé plusieurs « dysfonctionnements » en marge de la finale de la CAN 2025 contre le Maroc, programmée le 18 janvier au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat, provoquant une controverse sur la réalité de ces allégations.

La FSF a d’abord déploré un « dispositif de sécurité inadéquat » à l’arrivée de la délégation à la gare de Rabat-Agdal. Cette critique semble très excessive : aucun incident de ce genre n’a été signalé durant tout le tournoi, les Marocains n’ayant pas pour habitude de s’en prendre aux équipes adverses.

Dans un pays hôte aussi sécurisé que le Maroc durant cette CAN, des équipes telles que le Mali, l’Égypte et la RDC sont arrivées par TGV à la gare de Rabat-Agdal, sans le moindre incident. La différence est que ces équipes n’ont pas annoncé publiquement leur arrivée via un communiqué, comme l’a fait la FSF.

Au niveau de l’hébergement, la FSF a refusé un hôtel 4 étoiles, exigeant un hôtel 5 étoiles. L’hôtel Rihab, en centre-ville, avait été réquisitionné par le Comité d’organisation comme hôtel de transfert et a déjà hébergé des équipes comme le Nigeria et le Cameroun. Conforme aux standards CAF (4 étoiles minimum pour les hôtels de délégations).

Cet hôtel a été refusé par la Fédération Sénégalaise, habituée au grand luxe du Fairmont Tazi Palace de Tanger durant 27 nuits successives. La FSF a fini par être relogée à l’hôtel L’Amphitrite Palace à Skhirate, un 5 étoiles en bord de mer.

En ce qui concerne le site d’entraînement, la FSF a refusé le Complexe Mohammed VI, par soucis d’« équité sportive », étant également le camp de base du Maroc. Ce même Maroc avait pourtant fait honneur au Sénégal – pays frère – en l’hébergeant dans ses propres installations, suffisamment vastes pour plusieurs équipes et qui offrent des conditions optimales pour la préparation des équipes. L’Algérie, le Cameroun, le Mali s’y étaient entraînés sans le moindre problème. Ce refus pour raison d’« équité sportive » relève donc davantage du caprice que d’un réel manquement organisationnel.

Enfin, sur la billetterie, la FSF regrette une dotation restreinte. Les quantités obtenues par la FSF ont été jugées insuffisantes au regard de la demande. La CAF a pourtant respecté le quota attribué aux fédérations. Sans doute n’avait-elle pas prévu un tel engouement pour la CAN Maroc 2025.

Cette restriction de la CAF découle notamment du règlement continental visant à limiter la spéculation et à prioriser l’accès général, plutôt que d’une décision.

Loin des bisbilles inutiles, cette finale d’exception entre le Sénégal et le Maroc doit célébrer la fraternité entre deux peuples frères dont les relations sont séculaires et solides.