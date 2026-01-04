La France déplore huit morts et un disparu dans l’incendie de Crans-Montana

Une personne reste portée disparue, tandis que 23 Français blessés ont été ou sont pris en charge. Selon la même source, un transfert supplémentaire d’un patient vers la France est actuellement en cours, ce qui portera le nombre total de transferts à 18 personnes d’ici la fin de la journée.

Les autorités suisses poursuivent les opérations de secours et de recherche, tandis que les services consulaires français restent mobilisés pour assister les victimes et leurs familles, ajoute le porte-parole du Quai d’Orsay.

Dans un dernier bilan encore provisoire, les autorités suisses ont annoncé que l’incendie majeur, survenu dans la nuit de mercredi à jeudi dans une discothèque à Crans-Montana (Valais, Suisse), a fait au moins 40 morts et 119 blessées.