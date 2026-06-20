Canicule: une alerte maximale « probable » dans plusieurs départements français dès dimanche

Le ministre français de l’Intérieur, Laurent Nuñez, a jugé vendredi « probable » la mise en place de la vigilance maximale à partir de ce dimanche, en raison de l’épisode de canicule extrême qui frappe plusieurs départements.

Dans une déclaration à la presse à l’issue d’une réunion avec la ministre de la Santé, Stéphanie Rist en présence de responsables de Météo-France et de plusieurs préfets, M. Nunez a affirmé qu’ »il n’y aura pas de remise en cause des festivités » dans le cadre de la fête de la musique organisée dimanche.

« Nous avons demandé aux préfets et aux directeurs d’Agences régionales de la Santé d’être en lien très étroit avec les organisateurs pour s’assurer que toutes les précautions soient prises », a-t-il souligné.

Abordant les appels à l’annulation des manifestations sportives en extérieur, le ministre a indiqué que « chacun appréciera au cas par cas si des mesures doivent être prises localement ».

Face aux risques liés à la vague de fortes chaleurs, le Premier ministre Sébastien Lecornu a décidé d’activer, samedi, le Centre interministériel de crise (CIC) du ministère de l’Intérieur.

Placé sous l’autorité du ministre de l’Intérieur, le CIC est l’un des outils du gouvernement pour la gestion des crises. Il coordonne l’ensemble des centres opérationnels, ceux du ministère comme ceux relevant des autres départements ministériels.

L’annonce de l’activation du CIC intervient alors que 60 départements à travers l’Hexagone seront concernés samedi par la vigilance orange, sachant que le pic de l’épisode caniculaire sera atteint dimanche et lundi prochains, d’après Météo-France.

« Les dernières prévisions laissent envisager une aggravation des niveaux de vigilance dès dimanche, avec davantage de départements concernés par le niveau orange et d’autres qui pourraient basculer au niveau rouge », a déclaré Sophie Voirin, de l’institut Météo-France, lors d’un point de presse.