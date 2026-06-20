L’Iran dit « fermer » le détroit d’Ormuz en réaction aux attaques d’Israël au Liban

L’Iran a annoncé, samedi après-midi, « fermer » le détroit d’Ormuz après de nouvelles frappes israéliennes sur le sud du Liban, malgré un cessez-le-feu annoncé la veille dans la foulée du protocole d’accord signé par Téhéran et Washington pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient.

De nouvelles attaques israéliennes sur le sud du Liban, occupé en partie par l’armée israélienne, ont repris ces deux derniers jours et mettent en péril le texte irano-américain annoncé lundi.

Selon la Défense civile, 16 personnes ont été tuées dans la région de Nabatiyé, et une autre frappe israélienne sur un village près de Saïda a fait au moins sept morts samedi, d’après l’Agence nationale d’information.