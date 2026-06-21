Mondial 2026: le japon terrasse la Tunisie (4-0)

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Par Atlasinfo

Le Japon a signé une prestation de haut niveau en s’imposant largement face à la Tunisie sur le score de 4 buts à 0, samedi au Stade de Monterrey lors de la 2e journée du groupe F de la Coupe du monde 2026.

Les Japonais ont rapidement pris l’avantage grâce à Daichi Kamada, auteur de l’ouverture du score dès la 4e minute. Par la suite, Ueda a doublé la mise à la 31e minute avant de s’offrir un doublé en inscrivant le quatrième but à la 83e minute. Entre-temps, Junya Ito a aggravé la marque à la 69e minute, scellant le large succès nippon.

Grâce à cette victoire convaincante, le Japon porte son total à quatre points et rejoint les Pays-Bas en tête du classement du groupe F.

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