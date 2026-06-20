Le Maroc au Mondial 2026 : la puissance comme doctrine

Il y a quelque chose d’instructif dans la manière dont le monde regarde le Maroc depuis la Coupe du monde de 2022. L’image qui demeure est connue : une équipe africaine et arabe atteint pour la première fois les demi-finales d’un Mondial. Les scènes de liesse traversent les continents et les commentaires saluent un exploit. Pourtant, ce terme décrit un résultat plus qu’il n’en explique les causes.

Car un exploit appartient à l’ordre de l’événement. Il permet de raconter une performance, mais non de comprendre les conditions qui l’ont rendue possible. Or ce qui mérite aujourd’hui l’attention n’est pas seulement le parcours sportif, mais la logique qui l’a rendu envisageable.

La Coupe du monde 2026 offre à cet égard une perspective singulière. Non parce qu’elle permettra simplement d’évaluer le niveau du football marocain, mais parce qu’elle met en lumière une transformation plus profonde : celle d’un pays qui, depuis plus de vingt ans, construit méthodiquement sa capacité à relier des espaces, des marchés et des partenaires. Le football n’en est que la manifestation la plus visible.

Pendant longtemps, la puissance s’est définie par l’accumulation de ressources. Le territoire, la population, la force militaire ou la richesse nationale constituaient les principaux indicateurs du rang des États. Cette lecture conserve sa pertinence, mais elle ne suffit plus à comprendre les hiérarchies contemporaines.

Le XXIe siècle valorise de plus en plus la capacité à connecter. Les acteurs qui comptent sont ceux qui organisent les flux, créent des interfaces et rendent possibles les échanges entre ensembles économiques, politiques ou culturels. La question centrale n’est donc plus seulement de savoir ce que possède un pays, mais quelle fonction il remplit dans le système international.

C’est sous cet angle que la trajectoire marocaine mérite d’être observée. À la rencontre de l’Europe, de l’Afrique, de l’Atlantique et de la Méditerranée, le Royaume dispose d’une géographie favorable. Mais la géographie ne produit pas à elle seule de la puissance. Celle-ci naît lorsque cette position est transformée en stratégie.

Tanger Med illustre parfaitement cette logique. Le port n’est pas devenu un acteur majeur parce qu’il se situe à proximité du détroit de Gibraltar. Cette proximité existe depuis toujours. Ce qui a changé réside dans la décision politique, l’investissement, la continuité institutionnelle et la capacité à intégrer une infrastructure nationale aux grands réseaux du commerce mondial.

Le même raisonnement vaut pour l’industrie automobile, l’aéronautique, les énergies renouvelables, les infrastructures ferroviaires ou l’Initiative Atlantique portée par le Royaume. Pris séparément, ces projets peuvent sembler distincts. Ensemble, ils traduisent une même doctrine : faire du Maroc une plateforme de connexion entre plusieurs espaces stratégiques. Cette projection extérieure repose sur des investissements considérables et sur le choix de faire de l’ouverture internationale un levier de développement territorial, humain et économique.

Cette orientation se manifeste également dans la diplomatie marocaine. À mesure que le système international devient plus fragmenté, les États cherchent à préserver leurs marges de manœuvre. La guerre en Ukraine, les tensions sino-américaines, les crises énergétiques ou les recompositions régionales ont confirmé le retour des rapports de puissance.

Mais cette compétition ne ressemble plus à celle du XXe siècle. Elle se joue de plus en plus dans les réseaux, les chaînes de valeur, les corridors logistiques, les infrastructures et les partenariats. Dans cet environnement, les États capables de relier plusieurs ensembles stratégiques disposent d’un avantage décisif.

Le Maroc entretient ainsi des relations étroites avec l’Europe tout en consolidant sa présence africaine. Cette relation avec l’Union européenne relève d’ailleurs autant de l’interdépendance que du partenariat : sécurité, énergie, investissements, mobilité et stabilité régionale créent des intérêts mutuels durables.

En attendant le Mondial 2030

Le Royaume développe ses partenariats avec les États-Unis sans renoncer à la diversification de ses relations internationales. Il approfondit ses liens avec les pays du Golfe tout en investissant de nouveaux espaces atlantiques, notamment à travers sa vision d’ouverture des pays sahéliens à l’océan Atlantique. Cette multiplication des ancrages n’est pas un simple équilibre diplomatique, elle constitue le cœur d’une stratégie de puissance relationnelle fondée sur la connexion.

Car l’influence contemporaine repose souvent moins sur la domination que sur la capacité à devenir un acteur indispensable des échanges et des coopérations.

C’est dans cette perspective que la Coupe du monde 2030 mérite d’être interprétée. L’événement est généralement présenté comme une réussite sportive, diplomatique ou touristique. Il est tout cela à la fois. Mais il révèle surtout une réalité plus profonde.

Pour la première fois, une Coupe du monde reliera simultanément l’Europe et l’Afrique autour d’un espace méditerranéen partagé. Le choix du Maroc ne désigne donc pas seulement un pays hôte ; il consacre un rôle de trait d’union entre plusieurs ensembles.

Cette fonction de connexion traverse l’ensemble de la trajectoire marocaine contemporaine. Elle se retrouve dans les infrastructures, l’économie, la diplomatie, la coopération religieuse à travers l’Institut Mohammed VI de formation des imams, et désormais dans le sport. Ces initiatives ne relèvent pas d’une logique de projection unilatérale, mais d’une capacité à créer des passerelles, des réseaux et des espaces de coopération. C’est pourquoi une lecture strictement sportive du succès marocain demeure insuffisante.

Lorsque les Lions de l’Atlas entrent sur le terrain, le monde voit une équipe nationale. Il observe en réalité le résultat d’une stratégie plus large : investissements, formation, stabilité institutionnelle, mobilisation des compétences nationales et diasporiques, infrastructures et vision de long terme. Aucun de ces éléments n’aurait suffi isolément ; leur articulation produit aujourd’hui un effet visible.

Cette visibilité est aussi le fruit d’un travail patient de construction narrative engagé depuis le début des années 2000. Longtemps perçu principalement à travers sa position géographique ou les enjeux migratoires, le Maroc a progressivement affirmé une image fondée sur la connectivité, l’investissement, la coopération africaine et l’ouverture internationale.

La véritable question n’est donc pas de savoir jusqu’où ira le Maroc lors de la Coupe du monde 2026. Elle consiste plutôt à comprendre ce que révèle sa présence durable parmi les nations qui comptent désormais dans le football mondial.

La réponse dépasse largement le sport. Elle renvoie à l’émergence progressive d’un pays qui cherche moins à imposer sa puissance qu’à la construire par sa capacité à relier. Dans un monde fragmenté, le Maroc fait le pari que la connexion peut devenir une source de puissance. C’est cette idée, plus encore que les résultats sportifs, qui mérite aujourd’hui l’attention.