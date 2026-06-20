Mondial 2026: Ismaël Saibari ravive le souvenir de Bassir face à l’Écosse

L’histoire du football offre parfois de magnifiques retours en arrière, pour le plus grand plaisir des passionnés. Vingt-huit ans après la démonstration des Lions de l’Atlas face à l’Écosse lors du Mondial 1998 en France (3-0), la Coupe du Monde 2026 s’est offert un vertigineux remake.

À Boston, la victoire du Maroc (1-0) a été scellée par un chef-d’œuvre d’Ismael Saibari, l’homme du match. Une action d’une pureté tactique qui s’inscrit comme le miroir parfait du mythique but de Salaheddine Bassir à Saint-Étienne.

Au-delà du destin, c’est l’anatomie de ces deux buts qui frappe par son mimétisme. En 1998, le break marocain était venu d’une ouverture lumineuse et lointaine de Tahar El Khalej, transperçant l’arrière-garde écossaise pour trouver Bassir à la limite du hors-jeu. Le buteur marocain avait alors foudroyé Jim Leighton d’une reprise de volée chirurgicale.

En 2026, face à la même Tartan Army, le circuit préférentiel s’est modernisé mais la faille exploitée est restée identique : la lenteur axiale des Écossais.

Cette fois, c’est l’étincelle Brahim Díaz qui a armé une passe millimétrée. En s’engouffrant dans l’intervalle avec un timing parfait, Saibari a répété l’appel de Bassir. Face au gardien, là où l’aîné avait choisi la spontanéité, le cadet a ajouté une feinte de corps dévastatrice avant de catapulter le cuir sous la barre transversale.

Deux époques, deux générations dorées, mais un même ADN : celui d’un football marocain capable de briser le défi physique britannique par la verticalité et le sang-froid technique.

En 1998, l’éclair de Bassir avait lancé un festival offensif ; en 2026, le but de Saibari a agi en gestionnaire, éteignant d’entrée les espoirs écossais. Les acteurs changent, la pelouse a traversé l’Atlantique, mais la magie de l’exécution, elle, reste éternelle.