Mondial 2026: le sélectionneur écossais Steve Clarke voit le Maroc aller loin dans la compétition

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Par Atlasinfo

Le sélectionneur de l’Écosse, Steve Clarke, a estimé, vendredi, que le Maroc possède les qualités nécessaires pour réaliser un nouveau grand parcours au Mondial-2026, affirmant que les Lions de l’Atlas ont les moyens d’atteindre les tours avancés.

En conférence de presse après la défaite de son équipe face au Maroc (1-0), lors de la deuxième journée du groupe C, Clarke a salué la qualité des joueurs marocains et la rapidité de leurs transitions offensives.

« Je vois cette équipe du Maroc aller loin dans le tournoi. Elle a les joueurs et la capacité d’atteindre au moins le dernier carré », a-t-il déclaré à la MAP.

Le technicien écossais a également pointé le départ trop prudent de son équipe. Au bout de seulement 69 secondes, de la première mi-temps, Ibrahim Díaz a transpercé la défense d’une longue passe pour servir Ismaël Sibari, récemment transféré au Bayern Munich, dont la frappe puissante a fait mouche.

« J’aurais aimé qu’on puisse recommencer à zéro, a-t-il admis en conférence de presse d’après match. « On a essayé de rattraper le coup et on a laissé les attaquants s’en donner à cœur joie en début de match. Ils ont fait preuve de dynamisme et de créativité. »

Cette victoire confirme les ambitions des Lions de l’Atlas, dont la vitesse d’exécution et l’efficacité en transition continuent de faire la différence dans ce Mondial-2026.

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