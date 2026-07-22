Arabie saoudite : brève alerte de sécurité dans l’est du pays

La défense civile saoudienne a émis puis levé une brève alerte à Dammam, tandis que des sirènes retentissaient simultanément à Bahreïn.

Une alerte levée quelques minutes après son émission

L’agence saoudienne de défense civile a émis mercredi une brève alerte concernant la ville de Dammam, à l’est du pays, appelant les habitants à se mettre à l’abri, avant de lever l’avertissement quelques minutes plus tard. « Une alerte a été lancée (…) dans la ville de Dammam pour prévenir d’un danger », a annoncé l’agence dans un communiqué.

Un précédent lié à des attaques de drones ou de missiles

Des alertes de sécurité ont été données en Arabie saoudite par le passé à l’occasion d’attaques de drones ou de missiles. L’avertissement pour Dammam est intervenu alors que retentissaient dans le même temps des sirènes d’alerte à Bahreïn.

Le royaume saoudien épargné jusqu’ici par les frappes iraniennes

Depuis la reprise des hostilités au Moyen-Orient le 7 juillet, la défense civile saoudienne n’a émis que peu d’alertes de ce type, tandis que les autorités n’ont signalé aucune attaque de l’Iran visant le royaume. La République islamique a principalement frappé le Koweït et Bahreïn dans le Golfe, ainsi que la Jordanie, disant viser les intérêts américains en représailles aux bombardements de Washington sur son sol.