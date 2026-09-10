Youssef Amrani: le Maroc veut être un « partenaire engagé » de l’espace atlantique face à l’OEA

L’ambassadeur du Maroc aux États-Unis et Observateur permanent du Royaume auprès de l’Organisation des États américains, Youssef Amrani, a affirmé mercredi que l’ambition marocaine dépassait le simple statut d’observateur pour construire un partenariat actif avec les Amériques.

Un message de partenariat actif transmis à l’OEA

Youssef Amrani, ambassadeur du Maroc aux États-Unis et Observateur permanent du Royaume auprès de l’Organisation des États américains (OEA), a participé mercredi à un dialogue stratégique avec les Observateurs permanents de l’organisation, tenu au siège de l’OEA à Washington dans le cadre d’une réunion du Conseil interaméricain pour le développement intégral. Sur son compte X, l’ambassadeur a résumé le message qu’il y a porté : « L’ambition du Maroc n’est pas simplement d’être un observateur, mais un véritable partenaire engagé, qui partage, apprend et construit aux côtés des Amériques », faisant de l’espace atlantique partagé « un espace de savoir, de coopération, de solidarité, d’innovation et de prospérité durable ».

Un espace de partenariat plutôt qu’une distance

Lors de la même réunion, Youssef Amrani a souligné que le statut d’observateur permanent du Maroc auprès de l’organisation traduisait la conviction que « l’Atlantique n’est pas une distance qui nous sépare, mais un espace de partenariat et d’opportunités partagées ». L’ambassadeur a plaidé pour que la coopération Sud-Sud passe du dialogue à l’action concrète, en commençant par l’écoute des priorités identifiées par les États membres eux-mêmes.

Formation et échange d’expertise au cœur de l’offre marocaine

Selon Youssef Amrani, le développement ne se limite pas aux ressources financières mais dépend également de l’échange de compétences, d’expertise et d’expérience, le développement étant « avant tout une question humaine ». Il a précisé que le Maroc souhaitait construire, via l’Agence marocaine de coopération internationale, une coopération avec l’OEA axée sur la formation et l’échange de connaissances, en élargissant les possibilités de bourses, de formations techniques et d’échanges d’expertise pour les jeunes et les professionnels des États membres de l’organisation.