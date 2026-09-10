Yémen: les Houthis s’emparent de l’île de Zouqar après une attaque amphibie près de Bab al-Mandab

Les rebelles houthis ont pris le contrôle de l’île yéménite de Zouqar après des frappes de missiles et un assaut amphibie, dans le cadre d’une offensive plus large qui leur a également permis de s’emparer de la ville portuaire de Mokha, à proximité du détroit stratégique de Bab al-Mandab.

La prise de l’île de Zouqar

Selon une source militaire yéménite, les rebelles houthis, soutenus par l’Iran, ont pris le contrôle de l’île de Zouqar, située au sud de la mer Rouge, après des frappes de missiles suivies d’un assaut terrestre mené à l’aide d’embarcations transportant des combattants. Cette prise s’ajoute à celle de la ville portuaire de Mokha, tombée le même jour aux mains des Houthis, qui y sont entrés en scandant des slogans hostiles aux États-Unis et à Israël. Le gouvernement yéménite, reconnu par la communauté internationale, n’a pas confirmé publiquement la chute de ces deux positions.

Une offensive tournée vers le détroit de Bab al-Mandab

Les Houthis, qui contrôlent environ un tiers du territoire yéménite, cherchent à s’emparer du détroit de Bab al-Mandab, passage maritime étroit reliant la mer Rouge au golfe d’Aden, par lequel transite, avec celui d’Ormuz, près d’un quart des expéditions quotidiennes de pétrole et près d’un tiers du commerce maritime mondial. Le général de division Sadeq Duwaid, porte-parole des Forces de résistance nationale affiliées au gouvernement yéménite, avait averti à la mi-août que le siège de Mokha visait à établir une base opérationnelle le long du détroit, dans une logique comparable au contrôle exercé par l’Iran sur le détroit d’Ormuz. La ville de Dhubab et l’île de Perim, qui divise le détroit en deux chenaux de navigation, sont désormais considérées comme les prochains objectifs militaires des Houthis.

Une escalade meurtrière

Cette offensive s’inscrit dans une reprise des hostilités engagée en juillet, après que les Houthis eurent autorisé l’atterrissage d’un avion iranien au Yémen en défiance du contrôle aérien exercé par l’Arabie saoudite, qui avait répliqué en frappant l’aéroport concerné. Depuis le début du mois, les combats ont fait plus de 500 morts, majoritairement des combattants. La coalition menée par l’Arabie saoudite a par ailleurs revendiqué une quarantaine de frappes aériennes contre des zones sous contrôle houthi ces dernières heures, tandis que les rebelles ont mené des attaques sur le territoire saoudien ayant fait des dizaines de blessés.