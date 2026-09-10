Lors d’un meeting électoral du PAM à Bouznika, Fouzi Lekjaa a affirmé que la province de Benslimane accueillerait la finale de la Coupe du Monde 2030 et lié le développement de cette province à toute participation future au gouvernement.

Fouzi Lekjaa promet la finale du Mondial 2030 à Benslimane et « espère » une revanche contre la France

Une déclaration en pleine campagne électorale

S’exprimant mercredi soir lors d’une intervention du Parti authenticité et modernité (PAM) à Bouznika, dans la province de Benslimane, Fouzi Lekjaa, ministre délégué chargé du Budget et membre du bureau politique du PAM, a déclaré : « La province de Benslimane accueillera la finale de la Coupe du Monde 2030 et disposera du plus grand stade au monde. » Cette sortie intervient dans le cadre de la campagne électorale des législatives du 23 septembre, officiellement lancée jeudi, où Lekjaa figure parmi les candidats du PAM.

Le stade Hassan II, candidat pour la finale

La déclaration de Lekjaa concerne le grand stade Hassan II, actuellement en construction à Benslimane, qui doit disposer d’une capacité de 115.000 places et pourrait devenir le plus grand stade au monde. Le site est ouvertement présenté par Lekjaa comme le grand favori pour accueillir la finale du Mondial 2030, que le Maroc coorganisera avec l’Espagne et le Portugal, alors que la FIFA n’a pas encore officiellement désigné les stades qui accueilleront les différentes rencontres du tournoi, dont la finale. Le stade est notamment présenté comme concurrent du Santiago Bernabéu et du Camp Nou, également avancés par des responsables espagnols.

Un souhait de « revanche » contre la France

Lekjaa a par ailleurs exprimé le souhait de voir une finale opposant le Maroc à la France, déclarant : « J’espère une finale Maroc-France… pour prendre notre revanche. » Cette formule fait référence à l’élimination du Maroc par la France (2-0) en quart de finale de la Coupe du Monde 2026, le 9 juillet à Boston, un match qui faisait déjà écho à la demi-finale de 2022 au Qatar, également remportée 2-0 par les Bleus.

Le développement de Benslimane, condition d’accès au gouvernement

Devant les habitants de la province, Fouzi Lekjaa a également déclaré : « Celui qui veut être au gouvernement n’a d’autre choix que de développer la province de Benslimane. » Il a évoqué à cette occasion les dossiers liés au logement et au relogement dans plusieurs zones de la province, présentant le développement territorial de Benslimane comme un enjeu central de la prochaine législature.