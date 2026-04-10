Trump menace de nouvelles frappes sur l’Iran en cas d’échec des pourparlers

« On redémarre tout. On charge les navires avec les meilleures munitions, les meilleures armes jamais construites, meilleures encore que celles qu’on avait avant, alors qu’on avait déjà tout fait exploser », a déclaré le président américain dans un entretien avec le New York Post. « S’il n’y a pas d’accord, on va les utiliser, et on va les utiliser de manière très efficace », a-t-il mis en garde. Plus tôt vendredi, le locataire de la Maison Blanche dans un mystérieux message sur son réseau Truth Social, « la plus puissante remise à zéro du monde ».

Le vice-président américain, JD Vance, s’est envolé vendredi pour Islamabad pour mener la délégation américaine dans les négociations avec l’Iran. Avant d’embarquer à bord d’Air Force Two en direction du Pakistan, JD Vance a averti l’Iran contre toute tentative de se « jouer » de Washington, tout en disant espérer des négociations « positives » avec Téhéran.

Dans le cadre des négociations, la proposition américaine insiste sur l’uranium enrichi iranien, les missiles balistiques, l’allègement des sanctions et la réouverture du détroit d’Ormuz. Quant au plan iranien, il exige notamment le contrôle du détroit, avec un péage pour les navires l’empruntant, la fin des opérations militaires dans l’ensemble de la région et la levée des sanctions.

Jeudi, le président américain Donald Trump a mis en garde l’Iran contre tout péage pour les navires souhaitant traverser le détroit d’Ormuz, une voie maritime stratégique dont le trafic a été fortement perturbé ces dernières semaines.