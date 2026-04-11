Emploi au Maroc : le chef du gouvernement évalue les progrès et annonce de nouvelles initiatives

Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a présidé, vendredi à Rabat, une réunion consacrée au suivi de la mise en œuvre de la Feuille de route du secteur de l’emploi, qui a été l’occasion de faire le point sur les avancées réalisées au niveau sectoriel en matière de création des opportunités dans le marché du travail.

Cette rencontre a mis en lumière des progrès significatifs dans la création d’opportunités d’emploi au Maroc, avec la création de 850 000 postes dans les secteurs non agricoles entre 2021 et 2025.

Les résultats de l’année 2025, marqués par la création de 233 000 postes, laissent présager que plus d’un million de nouveaux emplois pourraient être générés d’ici la fin de 2026, malgré les pertes dans le secteur agricole dues à la sécheresse.

Les secteurs de l’agriculture et du tourisme ont présenté des résultats notables, avec une augmentation de 7 % des journées de travail agricoles et une création de 92 000 postes dans le tourisme, dépassant les prévisions initiales.

Un soutien aux très petites et moyennes entreprises (TPME) a également été mis en avant, avec plusieurs projets approuvés représentant un investissement total de 312 millions de dirhams.

Des programmes visant à promouvoir l’emploi pour les jeunes non diplômés, tels que “Idmaj” et “Tahfiz”, ainsi que le programme “Tadarouj” pour la formation par apprentissage, ont été discutés pour renforcer l’intégration des jeunes dans le marché du travail.

La réunion a également permis de mettre en lumière les mesures gouvernementales visant à lutter contre la déperdition scolaire et la réduction du nombre des élèves en arrêt de scolarité, à travers le renforcement des collèges de l’excellence et l’élargissement du concept des écoles de la deuxième chance.

Dans le cadre du programme relatif aux crèches, la réunion a permis de relever la création de 40 crèches pilotes, auxquelles s’ajouteront 20 crèches supplémentaires. Ce programme vise à aplanir les entraves liées à l’accès de la femme au marché du travail et à permettre à la femme active de concilier ses engagements professionnels et ses responsabilités familiales.

Sur la base de ces indicateurs positifs, le Chef du gouvernement a relevé que la mise en œuvre des programmes adoptés dans le cadre de la feuille de route du secteur de l’emploi évolue sur la bonne voie, appelant les différents secteurs à mettre l’accent sur la convergence et à veiller à accélérer la cadence de mise en œuvre des programmes, conformément aux objectifs arrêtés et aux échéanciers fixés, particulièrement les programmes dédiés aux jeunes, aux femmes et aux TPME en milieu rural.