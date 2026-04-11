Trump : Le détroit d’Ormuz sera « bientôt ouvert » malgré les tensions avec l’Iran

Le président américain, Donald Trump, a déclaré que le détroit d’Ormuz serait « bientôt ouvert », malgré les restrictions imposées par l’Iran sur cette voie maritime cruciale pour le commerce mondial. Il a affirmé que les États-Unis ouvriraient le Golfe « avec ou sans eux », soulignant que l’Iran ne pourrait pas se priver des revenus générés par cette route maritime.

Trump a également évoqué la préparation de l’armée américaine à mener de nouvelles frappes contre l’Iran si les négociations à venir au Pakistan n’aboutissent pas. Le vice-président, JD Vance, s’est rendu à Islamabad pour diriger la délégation américaine lors de ces discussions.

Les négociations aborderont des sujets sensibles tels que l’uranium enrichi iranien, les missiles balistiques, l’allègement des sanctions et la réouverture du détroit d’Ormuz. De son côté, l’Iran demande le contrôle du détroit, un péage pour les navires, la fin des opérations militaires dans la région, et la levée des sanctions.