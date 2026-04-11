Les astronautes de la mission lunaire Artémis II de retour sur Terre

Les quatre astronautes de la mission lunaire Artémis II, composée de trois Américains et d’un Canadien, ont amerri vendredi soir au large de la Californie, concluant ainsi une mission-test réussie autour de la Lune, près de 50 ans après la mission Apollo. Ce retour sain et sauf marque un succès pour la NASA, qui a investi des dizaines de milliards de dollars et a surmonté des années de retards et de scepticisme sur la relance de la conquête lunaire.

L’administrateur de la NASA, Jared Isaacman, a déclaré que ce n’était que le début, avec l’objectif de construire une base sur la Lune d’ici 2028 et d’envisager des missions vers Mars par la suite. Les astronautes, partis le 1er avril, ont exploré des zones de l’espace jamais visitées auparavant et ont rapporté de nombreuses données.

La capsule Orion s’est posée dans l’océan Pacifique, et la Marine américaine est en route pour récupérer l’équipage, suivant un protocole établi depuis l’époque de Neil Armstrong. Ce vol a été un test crucial pour s’assurer que la fusée Space Launch System (SLS) et le vaisseau Orion sont prêts pour de futures missions lunaires.

La NASA prévoit de lancer une nouvelle mission en 2027, avant d’envoyer des astronautes sur la surface de la Lune en 2028, devançant ainsi les projets chinois d’envoyer des taïkonautes sur la Lune en 2030.