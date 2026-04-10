Le vice-président américain affirme vouloir des négociations « positives » avec l’Iran au Pakistan

Le vice-président américain, JD Vance, a mis en garde l’Iran contre toute tentative de manipulation de la part de Téhéran, tout en exprimant l’espoir de négociations constructives entre les deux nations. Lors d’une déclaration faite avant son départ pour le Pakistan, où des pourparlers sont prévus, Vance a réitéré la position des États-Unis, affirmant : “Comme l’a dit le président des États-Unis, si les Iraniens sont prêts à négocier de bonne foi, nous sommes tout à fait disposés à leur tendre la main.”

Cependant, il a également souligné que si l’Iran tentait de “se jouer” des États-Unis, cela pourrait compromettre l’efficacité des négociations. “Nous allons donc essayer de mener des négociations positives”, a-t-il ajouté, tout en insistant sur la fermeté de l’équipe de négociation américaine.

Le cessez-le-feu entre Washington et Téhéran est entré dans son troisième jour, offrant un répit aux tensions qui ont dominé la région. Dans le cadre des pourparlers à venir, la proposition américaine se concentre sur des points cruciaux tels que l’uranium enrichi iranien, les missiles balistiques, l’allègement des sanctions et la réouverture du détroit d’Ormuz. De son côté, le plan iranien exige le contrôle de cette voie maritime stratégique, en proposant un péage pour les navires qui l’empruntent, ainsi que la fin des opérations militaires dans la région et la levée des sanctions.

Jeudi, le président américain Donald Trump a également mis en garde contre l’imposition d’un péage pour la traversée du détroit d’Ormuz, soulignant l’importance de cette route maritime pour le commerce mondial, qui a été récemment perturbé par des tensions croissantes.

Dans un climat d’incertitude, le président Trump a déclaré être “très optimiste” quant à la possibilité de conclure un accord de paix avec l’Iran avant les négociations prévues au Pakistan ce week-end. Les yeux du monde sont désormais rivés sur ces discussions, qui pourraient potentiellement redéfinir les relations entre les deux pays et stabiliser une région déjà marquée par des conflits.

Les prochaines heures seront déterminantes pour l’avenir des relations américano-iraniennes et la sécurité dans le Golfe.