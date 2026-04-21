Tour Mohammed VI : un actif structurant dans la nouvelle centralité de Rabat-Salé

La Tour Mohammed VI s’impose aujourd’hui comme l’un des marqueurs les plus visibles de la transformation urbaine de Rabat-Salé. Mais sa lecture ne peut être isolée. Elle prend tout son sens dans l’écosystème qui l’entoure, notamment avec la présence du Grand Théâtre de Rabat, situé à proximité immédiate.

Visible jusqu’à 60 kilomètres et offrant des vues imprenables sur l’océan Atlantique et les villes jumelles de Rabat et Salé, la Tour Mohammed VI est un édifice unique dans sa conception. Chef-d’œuvre d’ingénierie, dialogue avec le patrimoine marocain, incarnant une ambition technique et artistique puissante où ultra-haute technologie, design et patrimoine cohabitent.

Sur ses 55 étages, pour une superficie totale de 102.800 m2, un ensemble de composantes complémentaires en font une adresse de prestige et un véritable centre urbain multi-usages : plateaux de bureaux dotés d’équipements de pointe, appartements de très haut standing, hôtel de luxe sous la marque Waldorf Astoria, observatoire et espaces d’exposition…

Cet ensemble dessine une nouvelle centralité. Car ce qui se construit dans la vallée du Bouregreg dépasse la logique d’un projet unique. Il s’agit d’un pôle structuré combinant fonctions économiques, culturelles et urbaines. La Tour apporte une dimension tertiaire et économique. Le théâtre introduit une dimension culturelle et symbolique. Ensemble, ils produisent un espace complet, capable d’accueillir des usages diversifiés.

Cette complémentarité est décisive. Dans les grandes métropoles, les centralités durables ne reposent pas sur un seul type d’actif. Elles émergent de la combinaison de plusieurs fonctions : travailler, habiter, se déplacer, consommer, mais aussi se cultiver et se projeter. L’articulation entre la Tour Mohammed VI et le Grand Théâtre de Rabat répond précisément à cette logique.

La première renforce l’attractivité économique, en proposant des espaces adaptés aux activités tertiaires et aux services à valeur ajoutée. Le second consolide l’attractivité culturelle, en installant un équipement emblématique capable de produire du rayonnement.

C’est dans cette combinaison que se joue la montée en gamme de Rabat-Salé. Car si Casablanca demeure le cœur économique avec Casablanca Finance City et si le nord du Royaume s’appuie sur la puissance logistique de Tanger Med, Rabat construit progressivement une centralité différente : plus institutionnelle, plus qualitative, et de plus en plus intégrée.

Dans cette configuration, la Tour Mohammed VI agit comme un levier. Elle ne transforme pas seule le territoire, mais elle participe à un système en construction, où les fonctions économiques et culturelles se renforcent mutuellement.

Le résultat est déjà lisible : une nouvelle polarité urbaine émerge, structurée, cohérente et identifiable.

Au final, la Tour Mohammed VI ne doit pas être analysée uniquement comme un symbole architectural. Associée au Grand Théâtre de Rabat, elle participe à la construction d’un véritable pôle de centralité, au cœur de la transformation de Rabat-Salé.