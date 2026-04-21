A Meknès, un cadre stratégique pour l’agriculture

Le SIAM 2026 s’inscrit dans un contexte marqué par le renforcement des enjeux liés à la durabilité de la production agricole, à la sécurité alimentaire et à l’adaptation aux contraintes hydriques et énergétiques.

Le Salon international de l’agriculture au Maroc, ouvert à Meknès sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI, constitue un rendez-vous structurant pour l’ensemble des acteurs du secteur. Cette édition réunit des participants nationaux et internationaux autour des enjeux de production, d’investissement et d’innovation agricole, dans une logique de partage d’expériences et de consolidation des dynamiques engagées.

Le thème retenu met en avant la durabilité de la production et la souveraineté alimentaire. Il reflète les priorités actuelles du secteur agricole, appelées à intégrer de manière plus étroite la gestion des ressources, la résilience des systèmes de production et l’équilibre entre performance économique et contraintes environnementales.

Dans ce cadre, le SIAM constitue un espace de mise en cohérence entre les politiques publiques, les initiatives privées et les dynamiques territoriales. Il permet de valoriser les acquis enregistrés dans la structuration des filières, tout en mettant en perspective les ajustements nécessaires pour accompagner les évolutions du contexte national et international.

Les enjeux liés à l’eau et à l’énergie occupent une place centrale dans cette réflexion. Ils appellent à une optimisation de l’usage des ressources, à une adaptation des modèles de production et à un renforcement des investissements dans des solutions durables. Ces orientations s’inscrivent dans une logique de continuité des politiques engagées, tout en intégrant les exigences nouvelles liées à la variabilité climatique et aux conditions économiques globales.

Dans ce contexte, les dispositifs d’investissement agricole constituent des leviers opérationnels importants. Ils contribuent à la mobilisation du foncier, à la structuration des projets agricoles et para-agricoles, ainsi qu’au renforcement de la production et de l’emploi en milieu rural. Ils participent également à l’amélioration des conditions de valorisation des ressources agricoles et à l’accompagnement des dynamiques territoriales.

Parmi ces dispositifs, l’investissement agricole lié aux biens habous s’inscrit dans une logique de valorisation du patrimoine foncier au service du développement. Il repose sur des mécanismes de location, de partenariat et de mise en exploitation permettant la réalisation de projets agricoles et non agricoles dans un cadre réglementé. Ce dispositif contribue à la diversification des investissements, à la structuration des activités économiques et au soutien des populations rurales.

Le SIAM offre ainsi un cadre de présentation et de mise en visibilité de ces instruments, en favorisant les échanges entre acteurs publics et privés et en renforçant les conditions de développement de projets intégrés.

Dans cette perspective, le salon ne se limite pas à une fonction d’exposition. Il constitue un espace de convergence entre les enjeux de production, d’investissement et de durabilité, dans une logique de consolidation des orientations stratégiques du secteur agricole.