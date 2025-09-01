Sommet de Tianjin : Xi Jinping appelle à la création d’une banque de développement de l’OCS

Dans une allocution d’ouverture du 25e sommet des chefs d’État de l’OCS, M. Xi a annoncé que son pays prévoit de mettre en œuvre plus de 100 projets et de fournir 2 milliards de yuans (280 millions de dollars) d’aide sous forme de subventions aux États membres de l’OCS cette année.

Il a exhorté les États membres de l’OCS à renforcer leur coopération dans de nombreux domaines, notamment l’énergie, les infrastructures, l’économie numérique, l’innovation scientifique et technologique, ainsi que l’intelligence artificielle.

M. Xi a dressé le bilan des réalisations de l’organisation depuis sa création en 2001, notamment la lutte contre les « trois fléaux » que sont le terrorisme, le séparatisme et l’extrémisme.

Le dirigeant chinois a souligné que l’OCS joue un rôle important dans les affaires internationales et a « toujours opposé l’hégémonisme et la politique de puissance », devenant une « force proactive pour la paix et le développement mondiaux ».

Et d’affirmer que l’organisation pratique un « multilatéralisme authentique », approfondissant sa coopération avec les Nations Unies et s’engageant de manière constructive dans les affaires internationales et régionales.

M. Xi a appelé les États membres de l’OCS à « s’opposer à la mentalité de guerre froide, à la confrontation des blocs et aux pratiques d’intimidation », tout en soutenant le système commercial multilatéral.

Il a considéré que l’influence et l’attrait internationaux de l’organisation « augmentent de jour en jour », appelant à perpétuer « l’esprit de Shanghai » dans un monde confronté à de nombreux défis.

Désignant les principes fondateurs de l’OCS, l’esprit de Shanghai est une approche prônant la non-ingérence dans les affaires intérieures des États, s’opposant à l’hégémonisme d’une seule puissance et défendant un monde multipolaire.

Créée en 2001, l’OCS a pour ambition de discuter des questions de sécurité mutuelle ainsi que de la coopération politique et militaire entre ses dix pays membres que sont la Chine, l’Inde, la Russie, la Biélorussie, le Pakistan, le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Tadjikistan, l’Ouzbékistan et l’Iran.