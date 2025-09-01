Mercato estival 2025 : Le point sur les joueurs marocains

La concurrence entre lions s’annonçant féroce, ces signatures témoignent des ambitions des talents marocains de se préparer au mieux.

Atlasinfo dresse le bilan des transferts phares des joueurs marocains lors de ce mercato estival, une période clé en prévision de la Coupe d’Afrique des Nations que le Maroc organisera en décembre 2025.

Le mercato estival s’achève dans une effervescence avec plusieurs joueurs marocains ayant changé de club:

Eliesse Ben Seghir a quitté l’AS Monaco en direction du Bayer Leverkusen pour 32 millions d’euros, remplaçant Florian Wirtz parti à Liverpool.

Neil El Aynaoui a signé à l’AS Rome en provenance de Lens pour 23 millions d’euros et Chemsdine Talbi a rejoint le promu Sunderland en provenance de Bruges pour 20 millions d’euros.

Nayef Aguerd, après un prêt à la Real Sociedad, a rejoint l’Olympique de Marseille pour 21 millions d’euros et Amine Adli a quitté Leverkusen pour Bournemouth pour 21 millions d’euros.

Hamza Igamane, a rejoint le LOSC en provenance des Glasgow Rangers pour 11,5 millions d’euros, impressionnant avec 16 buts en 2651 minutes en Écosse et un doublé pour son premier match en Ligue 1, un an seulement après être arrivé en Europe en provenance de l’AS FAR.

Sofyan Amrabat a signé à Fenerbahçe en provenance de la Fiorentina pour 12 millions d’euros, le millieu défensif de 29 ans signant un contrat de trois ans. Zakaria Aboukhlal, remarquable au Mondial 2022, a rejoint le Torino en provenance du Téfécé pour 8 millions d’euros et Adam Aznou, en manque de temps de jeu, a quitté le Bayern Munich vers Everton pour 9 millions d’euros.

Azzedine Ounahi a rejoint Gérone en provenance de l’Olympique de Marseille pour 6 millions d’euros sur cinq ans et Oussama El Azzouzi a été prêté par Bologne à l’AJ Auxerre pour une saison,

Anass Salah-Eddine a été acheté par l’AS Rome au FC Twente pour 8,5 millions d’euros, avant un prêt immédiat au PSV Eindhoven et Bilal El Khannouss, après une bonne saison à Leicester désormais relégué, a été prêté à Stuttgart avec une option d’achat obligatoire sous conditions.

Enfin, Hatim Es-Saoubi a rejoint La Gantoise en provenance de l’AS FAR pour 1,2 million d’euros.

Ces mouvements dessinent des trajectoires différentes : Igamane, El Khannouss, Talbi, El Aynaoui, Aznou et Ben Seghir amènent une jeunesse offensive prometteuse, Amrabat et Aguerd consolident des milieux et défenses expérimentés. D’autres, à l’image d’El Azzouzi et Salah-Eddine, misent sur des prêts pour obtenir du temps de jeu. Avec le match éliminatoire de la Coupe du monde 2026 face au Niger le 5 septembre au nouveau Stade Prince Moulay Abdallah, certains de ces joueurs auront une opportunité de se montrer avant la CAN.