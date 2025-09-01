Espagne : 55,5 millions de touristes étrangers à fin juillet, un record

L’Espagne a accueilli 55,5 millions de touristes internationaux au cours des sept premiers mois de l’année, en hausse de 4,1% par rapport à la même période de 2024, selon les chiffres publiés lundi, par l’Institut national des statistiques (INE).

Les recettes générées par le tourisme international se sont élevées à 76,07 milliards d’euros, en progression de 7,2%, un niveau sans précédent, porté par une dépense quotidienne moyenne de 210 euros (+6,9%).

Pour le seul mois de juillet, l’Espagne a reçu 11,02 millions de visiteurs étrangers (+1,6% en glissement annuel), qui ont dépensé 16,45 milliards d’euros (+6,1%), un record pour ce mois.

Le Royaume-Uni reste le principal marché émetteur avec près de 11 millions de visiteurs entre janvier et juillet (+4,3%), suivi de la France (7,1 millions, +1,7%) et de l’Allemagne (6,9 millions, +1,6%). En revanche, les arrivées de touristes belges ont reculé de 4,2%.

Les régions les plus visitées durant les sept premiers mois de 2025 sont la Catalogne (11,6 millions), les Canaries (9,1 millions) et les Baléares (9 millions). Pour le mois de juillet, les Baléares viennent en première position avec 23,3% des arrivées, devant la Catalogne (21,3%) et l’Andalousie (14%).

Par Atlasinfo (avec MAP)
