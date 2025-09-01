L’ONU condamne la détention “arbitraire” de 11 membres de son personnel au Yémen

“Je condamne fermement les détentions arbitraires, le 31 août, d’au moins 11 membres du personnel des Nations Unies” par les Houthies dans les zones sous leur contrôle, a souligné le chef de l’ONU dans un communiqué publié par le Bureau de son porte-parole.

M. Guterres s’est également élevé contre l’entrée forcée dans les locaux du Programme alimentaire mondial, la saisie de biens de l’ONU et les tentatives d’intrusion dans d’autres locaux de l’organisation à Sanaa.

Il a appelé à la libération immédiate et inconditionnelle des personnes arrêtées aujourd’hui, ainsi que des autres membres du personnel de l’ONU, des organisations non gouvernementales internationales et nationales, de la société civile et des missions diplomatiques qui sont détenus “arbitrairement” depuis juin 2024 et de ceux détenus depuis 2021 et 2023.

“La détention arbitraire continue de toutes ces personnes est intolérable”, a-t-il dit, soulignant que le personnel de l’ONU et de ses partenaires ne doit jamais être pris pour cible, arrêté ou détenu dans l’exercice de ses fonctions.

Selon lui, la sécurité du personnel et des biens de l’ONU, ainsi que l’inviolabilité des locaux onusiens, doivent être garanties à tout moment.